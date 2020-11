Um ferido em tiroteio na estação de comboios da Amadora

João Vasconcelos e Sousa e Roberto Bessa Moreira Ontem às 23:44, atualizado hoje às 00:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A estação de comboios da Amadora foi palco de um tiroteio na noite desta terça-feira, confirmou o JN junto da PSP local.

Da ocorrência, registada às 22.10 horas, resultou um ferido.

De acordo com a vítima, baleada num dedo e assistida no hospital Amadora-Sintra, o disparo ocorreu na estação de comboios da Amadora, onde se encontrava a assistir ao jogo F. C. Porto - Marselha, através do telemóvel. Terá, então, chegado um grupo e efetuado um disparo, sem razão aparente.

Neste momento, a PSP está a investigar o caso, não descartando a hipótese de terem ocorrido outros disparos.