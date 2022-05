R.P. Hoje às 16:54 Facebook

Diversos tiros foram ouvidos, na tarde desta quarta-feira, no Bairro do Cerco do Porto. Desconhece-se a existência de feridos, mas a PSP fez deslocar para o local um forte contingente policial.

Embora não sejam conhecidas as causas dos disparos, as autoridades não excluem a hipótese de estarem relacionados com a morte de Igor Silva, alegadamente às mãos do filho de Marco "Orelhas", que é originário daquele bairro.