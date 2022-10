TM Luxury Apartments alvo de ataque informático com reservas

JN/Agências Hoje às 19:43 Facebook

A TM Luxury Apartments foi alvo, esta sexta-feira, de um ataque informático, com dezenas de reservas realizadas nas unidades do grupo a preços muito inferiores ao que a empresa pratica e com clientes a receberem links para pagamento fraudulentos.

Em declarações à Lusa, a diretora-geral da empresa, Ana Fidalgo, disse que o problema neste momento "ainda não está resolvido" e que a empresa está a trabalhar "com os técnicos informáticos" e a "enviar a todos os hóspedes que fizeram as marcações pedidos de cancelamento".

"De repente começamos a perceber que existia uma série de reservas a cair, uma duas, 10, 20, 30. Ficamos completamente 'overbooking' até ao Natal e começamos a perceber que existiam reservas a 40 euros, 50 euros, quando nós temos preços de 170, 200, 300 euros", referiu a responsável.

Ana Fidalgo disse que as reservas eram "a preços completamente sem nexo", alertando ainda para que quem estava a tentar entrar em contacto com a empresa através do Booking estava a receber respostas em russo.

A TM Luxury Apartments reportou depois a situação ao Booking, que fechou as suas plataformas, mas alerta que houve "hóspedes de todos os lados do mundo a dizer que receberam 'links' para fazer pagamentos, mas é impossível, porque os pagamentos são feitos [...] ao balcão quando as pessoas chegam".

De acordo com responsável, ainda não foi apresentada queixa à PJ, tendo a empresa primeiro avançado com avisos aos hóspedes e ao Booking.

Este é o último caso conhecido de ciberataques a empresas portuguesas, incluindo casos como a Vodafone, Impresa e a Lusa.