"Toni do Penha" acusado de planear homicídio do "Conde"

Rui Dias Hoje às 08:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Ministério Público diz que antigo empresário da noite de Guimarães quis vingar-se por pensar que vítima lhe tinha roubado 100 mil euros.

O Ministério Público (MP) acusa António Silva, conhecido como "Toni do Penha", antigo empresário da noite vimaranense, de planear e participar no assassinato do empresário do ramo da eletricidade Fernando Ferreira ("Conde"), a 8 de janeiro de 2020, junto ao rio Ave, entre Barco e Briteiros. O processo tem mais dois arguidos. Hermano Salgado, que terá participado nas agressões fatais e também responderá por crime de homicídio qualificado, e Paulo Ribeiro, um amigo de "Toni do Penha" que fez desaparecer o carro da vítima.

Segundo a versão contada por "Toni" ao juiz de instrução, no dia a seguir ao da sua detenção pela Polícia Judiciária (PJ), cerca de um ano e meio após o crime, o homicídio teria resultado de uma tentativa de persuasão, sem intenção de matar, para tentar recuperar um valor a rondar os 100 mil euros que acreditava ter sido roubado pela vítima de sua casa, quando ali fez trabalhos de eletricidade. O abanão teria corrido mal e Fernando "Conde", ao fugir, caíra no rio Ave, onde veio a ser encontrado duas semanas depois.