"Toni do Penha" julgado por rixa com pai e filho

Antigo empresário da noite de Guimarães nega ter esfaqueado e diz que foi atacado por família.

António Silva, o antigo empresário da noite vimaranense conhecido como "Toni do Penha", começou ontem a ser julgado no tribunal de Guimarães num processo em que é acusado de ter esfaqueado pai e filho, na sequência de uma altercação no café Europa, em Sande São Martinho, em 2018. António Silva está em prisão preventiva, num processo em que é acusado pelo Ministério Público de ter assassinado o empresário Fernando Ferreira ("Conde").

"Toni" justificou que agiu em defesa de uma "miúda", cliente do estabelecimento, que estaria a ser molestada por Renato Ribeiro, o filho, e "pela sua seita de Gondar". Já Renato afirma que foi o antigo empresário que o enfrentou, simplesmente por estar a olhar para ele. Conta que António Silva terá empunhado uma faca de cozinha e que fugiu. "Toni" nega que o tenha atacado ou ameaçado e diz que Renato o desafiou a segui-lo para o exterior. A dona do café Europa, prima de "Toni", nega ter visto qualquer faca nas mãos do primo.