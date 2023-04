Toxicodependentes assaltam casal idoso em Paços de Ferreira

Um casal de idosos foi assaltado na sua própria casa, em Raimonda, no concelho de Paços de Ferreira. A vítima do sexo masculino, de 87 anos, foi agredida a murro e pontapé e teve de receber tratamento hospitalar. Os suspeitos do crime, cometido na tarde de quinta-feira, são um casal de toxicodependentes.

O assalto ocorreu por volta das 18.30 horas, quando os idosos foram surpreendidos, na sua habitação, na Rua da Igreja, por um casal que os ameaçou e lhes roubou cerca de 400 euros e um cartão multibanco que o idoso tinha na carteira.

Os assaltantes serão um homem de 36 anos e uma mulher de 47, toxicodependentes e residentes na mesma freguesia do concelho pacense. Ainda agrediram o idoso a murro e pontapé, mas, quando se aperceberam de que a mulher deste tinha conseguido escapar para o exterior da casa, fugiram.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Freamunde e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, onde ainda se encontra internado.

A GNR de Freamunde esteve no local após o assalto. Os ladrões já tinham fugido, mas seriam capturados poucas horas depois. Já ao início da madrugada desta sexta-feira, uma patrulha da GNR foi chamada para outra ocorrência, na mesma freguesia. Na ocasião, os suspeitos do assalto passaram no local e um popular que aqui estava alertou os militares, que foram atrás deles e detiveram-nos.

Mais tarde, os detidos foram constituídos arguidos e acabaram por ser libertados. Os factos foram remetidos para o tribunal.