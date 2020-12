Trabalhador da Águas do Ribatejo agredido por consumidor descontente

Francisco Pedro Hoje às 16:11 Facebook

Um trabalhador da Águas do Ribatejo (AR) foi vítima de "uma agressão bárbara" por parte de um cliente, quando tentava fazer uma verificação em resultado de uma reclamação, revelou esta quinta-feira a empresa, num comunicado em que repudia este tipo de comportamento e manifesta solidariedade para com o colaborador agredido. A vítima teve que receber tratamento hospitalar e ficou de baixa médica

"Esta agressão [registada no dia 26 de outubro], tal como todo e qualquer ato de violência, física ou verbal, merece o nosso veemente repúdio e condenação, pelo que será objeto do adequado tratamento, em sede própria, e será levado até às últimas consequências", adianta a nota, assinada pelo presidente do Conselho de Administração da AR.

Segundo Francisco Oliveira, a empresa tem sido "alvo de sucessivos ataques" nas últimas semanas, em parte devido ao aparecimento de faturas com valores de consumo excessivo. Em alguns casos -116 no total ao longo deste ano - verificou-se ter existido erro no processamento da fatura, o que foi posteriormente regularizado, quer após a deteção do engano a nível interno, quer na sequência de reclamação do consumidor.

"Mas deve ser salientado que, na esmagadora maioria dos casos, as faturas traduzem o que foi consumido por parte dos clientes", sublinha o responsável, recordando que se viveu um período de confinamento, e por consequência, de maior consumo.

"Estamos, como sempre, disponíveis para receber as críticas, as reclamações, e em trabalhar para encontrar soluções para todos os problemas. Mas isso tem de acontecer com respeito pelos mais elementares princípios da boa educação, civilidade e honestidade. Não pode valer tudo!", conclui Francisco Oliveira.

De acordo com informações disponibilizadas pela AR, entre janeiro e outubro deste ano, foram registados 116 erros de leitura, num universo de 324.814 leituras efetuadas, o que representa "uma percentagem de erro de 0,04%". No mesmo período do ano passado, haviam sido registados 170 erros de leitura.