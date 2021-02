Traficante de droga libertado também assaltava idosos

Reis Pinto Hoje às 12:21 Facebook

A PSP deteve, em Lisboa, um homem suspeito de vários roubos a idosos nas freguesias de Olivais e Alvalade, em Lisboa, e de tráfico de droga. O indivíduo já havia sido detido, mas foi libertado graças a um "Habeas Corpus", e prosseguiu no crime até ser intercetado por agentes da Divisão de Investigação Criminal.

Em comunicado, a PSP recorda que, "no passado, foram realizadas várias diligências que levaram à detenção de suspeitos pela prática de vários roubos a idosos, no interior das suas residências".

Os indivíduos fingiam vender ouro e aproveitavam para forçar a entrada nas residências dos idosos, roubando tudo o que de valor houvesse, agredindo as vítimas em caso de resistência ou recusa.

"Na altura, a defesa do ora suspeito requereu através de providência com recurso à figura do Habeas Corpus, a libertação imediato do mesmo", diz a PSP, o que veio a acontecer, em meados do ano passado, sem que tivesse sequer sido ouvido em primeiro Interrogatório judicial.

A Polícia prosseguiu com as investigações, vindo a relacionar o indivíduo com outros roubos, daí resultando a reemissão de mandado de detenção fora de flagrante delito por Autoridade Judiciária.

"Depois de vários dias de atividade operacional foi possível intercetar e deter o visado. Pendia ainda sobre o mesmo, mandando de condução e cumprimento de pena de prisão efetiva pelo crime de tráfico de estupefaciente pelo que, depois de ouvido pelo Ministério Público, foi o mesmo conduzido ao Estabelecimento Prisional onde cumpre agora pena de dois anos de cadeia", sublinha a PSP.