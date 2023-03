Traficante de Ferreira do Alentejo detido ao fim de dois anos

Ao fim de dois anos de investigação, com centenas de vigilâncias, seguimentos e escutas, foi detido um dos maiores traficantes de droga de Ferreira do Alentejo.

O suspeito de 46 anos, solteiro, responsável pela distribuição e venda de heroína no concelho de Ferreira do Alentejo e com largo cadastro pelo mesmo tipo de crimes, foi detido na passada quinta-feira, por militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento de Aljustrel da GNR.

Dando cumprimento a um mandado de busca domiciliária e dois em veículos, os militares apreenderam 340 doses de heroína, oito doses de metadona e diversos artigos relacionados com o acondicionamento e tráfico do produto estupefaciente. Foram confiscados um automóvel, uma scooter, uma arma branca, 420 euros em numerário, um computador, um telemóvel e um frasco com amoníaco.

Presente no sábado a um juiz de Instrução Criminal do Tribunal Judicial de Moura, o arguido ficou sujeito a prisão preventiva, tendo recolhido ao Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar julgamento.

A operação dos militares do NIC de Aljustrel contou com o reforço de operacionais do NIC de Beja e do Posto Territorial de Ferreira do Alentejo.