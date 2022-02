Traficante detida quatro vezes e que não cumpriu medidas de coação foi sempre libertada

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:11 Facebook

De nacionalidade francesa, mulher também nunca se apresentou na esquadra da PSP como estava obrigada. Vende cocaína e haxixe no bairro da Sé, no Porto, onde o tráfico está a regressar a níveis de um passado recente, devido à intervenção policial no bairro da Pasteleira Nova.

Uma mulher, de 48 anos e nacionalidade francesa, foi detida quatro vezes, ao longo do último ano, por tráfico de droga, no bairro da Sé, no Porto. A última detenção ocorreu nesta sexta-feira. Em todas as ocasiões, foi libertada pelo juiz, apenas com a obrigação de se apresentar na esquadra do Infante da PSP, medida de coação que, no entanto, nunca cumpriu. Também nunca foi condenada, porque os processos judiciais que se seguiram à sua detenção ainda não chegaram à fase de julgamento.

A mulher, oriunda de França, chegou a Portugal há cerca de um ano e rapidamente iniciou uma relação amorosa com um português. Sem emprego, começou a traficar droga no bairro da Sé e, em conluio com o companheiro, passou a frequentar as ruas do histórico lugar portuense, transportando consigo droga para vender a turistas e, sobretudo, a toxicodependentes que se tornaram clientes fixos.