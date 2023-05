Traficante faz 340 km para enganar comprador mas morre em emboscada

Alexandre Panda Hoje às 10:22 Facebook

"Bubu", de Setúbal, deslocou-se ao Porto para roubar 24 mil euros a "Famoso Zeus". Este queria a droga sem pagar, disparou sobre o fornecedor e ficou só com sabonetes.

Eduardo Almeida vivia na Baixa da Banheira, na Moita, em Setúbal, de onde saiu com a convicção de que ia roubar 24 mil euros a um traficante do Porto com quem tinha combinado uma transação de haxixe. Só que o portuense Sérgio Ferreira, 27 anos, também tinha a intenção de roubar a droga ao fornecedor de Setúbal, que conheceu através da aplicação encriptada Telegram. A dupla "banhada", como se diz na gíria, terminou com a morte de Eduardo, no Porto, em novembro de 2020. Sérgio Ferreira e dois cúmplices, um deles em parte incerta, vão começar a ser julgados em breve, no Tribunal de S. João Novo, no Porto.

De acordo com a acusação do Ministério Público (MP), os dois traficantes conheceram-se num fórum privado do Telegram. Sérgio usava a alcunha de "Pepe dos Santos" ou "Famoso Zeus", enquanto Eduardo era conhecido por "Bubu". Começaram a trocar mensagens, fotografias e vídeos com o propósito de acordarem uma transação de produto estupefaciente.