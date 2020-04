Traficante na companhia da filha bebé detida com droga nos seios

Roberto Bessa Moreira Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Mulher apanhada pela GNR de Matosinhos assumiu liderança de grupo dedicado à venda de cocaína e heroína após marido ter sido preso.

Aos 28 anos, e após o marido ter sido preso, uma mulher assumiu a liderança de um dos principais grupos pelo tráfico de droga em todo o concelho de Vila do Conde.

Porém, na última segunda-feira, foi detida numa emboscada montada pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Matosinhos, quando regressava a casa de uma viagem para comprar cocaína e heroína. Tinha o produto escondido entre os seios e estava na companhia da filha de apenas dois anos.

Segundo o JN apurou, o casal já há muito que se dedicava ao tráfico de droga não só na cidade de Vila do Conde, como também nas freguesias daquele município e controlava vários pequenos traficantes fixados naquela localidade.

Foi esse o motivo que, aliás, levou à detenção do líder do gangue que, entretanto, foi colocado na cadeia. Já com o marido preso, a esposa, a quem não é conhecida qualquer atividade profissional, passou a comandar toda a operação relacionada com o tráfico.

Era ela quem se deslocava à cidade do Porto para comprar a cocaína e a heroína que, posteriormente, distribuía pelos elementos do grupo a quem era confiada a venda do produto estupefaciente aos toxicodependentes.

A liderança assumida pela mulher chamou à atenção dos militares do NIC de Matosinhos, que já tinham sido responsáveis pela detenção do marido, e uma investigação iniciou-se há cerca de um mês. Ao longo deste período, foi possível recolher prova suficiente para ligar a jovem, que já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, à chefia de um dos grupos que mais preocupava as autoridades em Vila do Conde.

Também permitiu avançar para uma operação que, na segunda-feira, encurralou a traficante quando esta voltava a Vila do Conde de uma viagem ao Porto para adquirir mais droga para venda. Nas buscas feitas na ocasião, a GNR apreendeu 34 doses de heroína, outras 34 doses de cocaína (droga que estava dissimulada nos seios da mulher), dois telemóveis e 190 euros em dinheiro.

Também encontrou no Renault Mégane Coupé alvo de buscas uma criança de dois anos, filha da suspeita, que fez toda a viagem para a compra de droga.