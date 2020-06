Traficante solta por causa da covid-19 detida duas vezes

A.P. Hoje às 22:45 Facebook

Uma traficante de droga libertada da cadeia na sequência das medidas de prevenção da propagação da covid-19 foi detida pela PSP do Porto pela segunda vez numa semana.

A mulher foi agora apanhada por agentes da PSP junto à Estação de São Bento, na posse de cerca de 60 doses de cocaína.

Há uma semana, tinha sido detida também com droga, na zona do bairro da Sé do Porto, onde se dedica ao tráfico. Levada na ocasião a tribunal, ficou sujeita a prisão domiciliária, sem pulseira eletrónica.

Só que, poucos dias volvidos, saiu de casa e reincidiu no crime. Voltou a ser apanhada por agentes da PSP.

Levada este sábado para interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, ficou novamente sujeita a prisão domiciliária mas desta vez com controlo de pulseira eletrónica.