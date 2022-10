Traficante viaja de avião com dois quilos de cocaína presos às pernas

Um brasileiro, de 24 anos, fez a viagem de avião entre Brasil e Lisboa com dois quilos de cocaína amarrados às pernas. A droga foi descoberta pela Autoridade Tributária e Aduaneira ainda no Aeroporto Humberto Delgado e uma investigação da Polícia Judiciária (PJ) apurou que a cocaína seria vendida por outros dois brasileiros a viver em Portugal. Os três homens foram detidos.

Segundo o JN apurou, o mais jovem dos brasileiros foi recrutado, ainda no Brasil, para fazer o papel de "mula" e traficar a cocaína para Portugal. O rapaz aceitou e embarcou no avião com oito embalagens cheias de droga presas às pernas com fita cola. Apesar de ter recorrido a um método rudimentar, o traficante passou sem problema pelos controlos de segurança do aeroporto brasileiro.

O mesmo já não aconteceu no Aeroporto Humberto Delgado. Aqui, o jovem foi sinalizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira que, rapidamente, detetou as embalagens de cocaína presas ao corpo. O caso foi, então, comunicado à PJ que, de imediato, iniciou uma investigação através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

As diligências efetuadas ao longo dos últimos dias permitiram à PJ identificar outros dois brasileiros suspeitos de integrar uma organização dedicada ao tráfico de cocaína. Estes dois traficantes estavam a viver em Portugal e seriam responsáveis por receber a droga transportada desde o Brasil pela "mula". Também teriam a tarefa, suspeitam as autoridades, de inserir a cocaína no circuito comercial.

Todos os suspeitos foram detidos e serão, nesta sexta-feira, levados a tribunal. Só no final do primeiro interrogatório judicial é que saberão a medida de coação a que ficarão sujeitos.