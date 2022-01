Traficantes alteravam armas ilegais em pequena oficina no centro de Lisboa

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Armas eram transformadas em pequena oficina montada numa residência localizada a menos de cinco quilómetros do principal edifício da Câmara da capital. PSP apreendeu 93 armas, centenas de munições e 12 silenciadores na habitação de traficante condenado a oito anos de prisão

Foi numa casa a menos de cinco quilómetros de distância do principal edifício da Câmara de Lisboa que o ex-soldado do Exército ucraniano com formação em engenharia mecânica modificou centenas de armas de alarme e de calibre Flobert, compradas no estrangeiro. Nesta habitação, que também servia como sua residência, Vitaly Guyvan montou uma pequena oficina na qual não faltavam rebarbadoras, limas, esmerilador, fresadoras e outras ferramentas necessárias à transformação das pistolas e revólveres em armas de fogo de calibre .22, 7,65 mm e 9 mm.

No caso das armas com este último calibre, a alteração começava com a perfuração dos canos e posterior colocação de estrias. Nas armas com sistema Flobert era retirado o cano redutor de calibre, o que permitia que esta ficasse apta a deflagrar munições de calibre maior. O mesmo era feito nas armas de sistema modelo K22F, Xtrime, de calibre 6 mm, que, após a intervenção, disparavam munições de calibre .22.