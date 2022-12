Traficantes atacam lanchas rápidas da GNR e da Guardia Civil

T.R.A. Hoje às 11:25 Facebook

Um homem foi detido quando tentava furtar uma lancha rápida da Guardia Civil em Huelva, no sul de Espanha. As autoridades espanholas suspeitam que possa estar ligado ao recente furto de uma lancha rápida da GNR em Vila Real de Santo António usada para perseguir narcotraficantes.

Os narcotraficantes do Norte de África estão a atacar as lanchas rápidas usadas no patrulhamento costeiro do Algarve e do Sul de Espanha. Em novembro, roubaram uma embarcação usada pela GNR envolvida poucos dias antes na apreensão de toneladas de haxixe. No último fim de semana, tentaram fazer o mesmo em Espanha, mas foram apanhados.

O caso ocorreu na madrugada de domingo. Dois assaltantes conseguiram entrar nas instalações portuárias de Huelva da Guardia Civil munidos de ferramentas de corte. Os suspeitos já estariam junto de uma das embarcações semirrígidas atracadas no cais exclusivo daquela força de segurança quanto foram surpreendidos por um segurança. Um dos ladrões conseguiu fugir e o outro foi detido.

A intenção dos assaltantes seria furtar uma das lanchas utilizadas pelo Serviço de Vigilância Aduaneiro na luta contra o narcotráfico, avança o jornal Huelva Información. Ainda segundo a mesma fonte, o assaltante capturado já teria sido detido por um crime similar no porto de Cartagena.

Ligado ao roubo de lancha em Vila Real de Santo António

As autoridades espaanholas acreditam que os ladrões poderão estar envolvidos no roubo de uma lancha rápida da Unidade de Controlo Costeiro da GNR em Vila Real de Santo António a 9 de novembro. Na altura, os ladrões conseguiram furtar uma embarcação semirígida de dez metros de comprimento utilizada pelos militares no patrulhamento do rio Guadiana e das zonas costeiras do Algarve.

A lancha tinha sido apreendida a uma organização criminosa dedicada ao tráfico de droga e passara desde então a estar ao serviço da GNR. Estava atracada num cais de acesso restrito no porto de Vila Real de Santo António.

Duas semanas antes, aquela mesma embarcação tinha participado numa aparatosa operação da GNR que envolveu uma perseguição a uma lancha rápida usada para o tráfico de droga e que culminou com a detenção de quatro pessoas e a apreensão de 3,8 toneladas de haxixe e da lancha rápisa usada pelos traficantes.