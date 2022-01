Traficantes condenados por alterar e vender centenas de armas a criminosos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:39 Facebook

Pistolas de alarme eram compradas no estrangeiro, alteradas em pequena oficina de Lisboa e vendidas pelo dobro do preço. Dois luso-ucranianos, um luso-angolano e um chinês vão cumprir pena de prisão por associação criminosa, tráfico de armas e detenção de arma proibida.

Os principais membros de um grupo, composto por lusos-ucranianos, um luso-angolano e um chinês, foram condenados, anteontem, a penas de prisão efetiva por traficarem centenas de armas ilegais para território português, entre 2016 e 2020. Liderada por um ex-soldado do Exército ucraniano com formação em engenharia mecânica, a rede comprava as armas de alarme e de calibre Flobert na Eslováquia e na República Checa, transportavam-nas para Portugal e modificava-as, numa pequena oficina de Lisboa.