Traficantes de droga assaltaram e agrediram homem em Leiria

RP Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

A Judiciária deteve, em Leiria, três cidadãos estrangeiros, indiciados por sequestro, furto, coação e tráfico de droga. No ano passado assaltaram a casa de um homem, de 29 anos, que sequestraram e agrediram violentamente.

A operação desencadeada pela Polícia Judiciária visou a interrupção da atividade criminosa de dois indivíduos, residentes em Leiria e na Batalha, que numa primeira fase assaltaram a habitação de um homem, que foi sequestrado e violentamente agredido, tendo recebido tratamento hospitalar.

No decurso da investigação, iniciada em de setembro do ano passado, "foram recolhidos fortes indícios de que os suspeitos se dedicavam ao tráfico de estupefacientes, suspeitas que se materializaram no decurso da ação policial agora desenvolvida, durante a qual viria a ser detido em flagrante delito, na posse de estupefacientes, um terceiro homem, e apreendidos, entre outros artigos, mais de 34 mil euros em dinheiro, equipamentos utilizados no cultivo de canábis, bem como cerca de 5,88 quilos. de canábis e 348 gramas de MDMA/ecstasy.

Os três detidos, todos estrangeiros, com idades compreendidas entre os 24 e os 29 anos, foram ouvidos no Tribunal de Leiria em primeiro interrogatório judicial, tendo sido determinada, a um deles, a prisão preventiva e, aos outros dois, o Termo de Identidade e Residência, a proibição de contactos com os outros arguidos e vítima, bem como a proibição de se ausentarem do nosso país.