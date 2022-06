Traficantes detidos em Lisboa abordavam pessoas na rua para vender haxixe

R.P. Hoje às 11:05 Facebook

A PSP deteve, na zona de Santos, em Lisboa, três homens que tentavam vender droga a pessoas que passavam. Ainda tentaram fugir de carro, mas foram intercetados e tinham na sua posse haxixe, três canivete e 1515 euros em dinheiro.

No decorrer de um patrulhamento, os polícias foram abordados por um transeunte que os informou de que os três homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 28 anos, se encontravam a importunar as pessoas que passavam na zona do Largo de Santos, em Lisboa, tentando vender-lhes estupefaciente.

Quando os agentes chegaram, os três suspeitos entraram num carro para fugirem, mas obedeceram ao sinal de paragem das autoridades. Após a abordagem, demonstraram um comportamento suspeito e os policias viram na viatura duas embalagens com produto suspeito de ser estupefaciente.

Após uma revista sumária foram aprendidas três canivetes com vestígios de produto estupefaciente, 1515 euros em dinheiro e 392 doses de haxixe.

Ouvidos no DIAP de Lisboa em primeiro interrogatório judicial, ficaram obrigados a apresentações bissemanais e proibidos de frequentar a zona de Santos.