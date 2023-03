Tribunal do Porto condenou 19 pessoas que integravam rede de tráfico. Líder do cartel apanhou 16 anos de prisão e irmão vai preso 13.

Não é caso único, mas é uma decisão rara. O Tribunal de São João Novo, no Porto, condenou, esta semana, 12 pessoas pelo crime de associação criminosa, por integrarem uma organização dedicada ao tráfico de droga, através do método "go fast" - "ir rápido", em português. Outras sete foram condenadas apenas por tráfico.