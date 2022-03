Traficantes recorrem a batedores para fazer entrar droga em Portugal

Alexandre Panda Hoje às 08:47 Facebook

Redes usam batedores, carros equipados com compartimentos ocultos e segurança para trazer droga de Espanha e dos Países Baixos. Grupo acusado pelo MP trouxe centenas de quilos para o Grande Porto.

É um método cada vez mais usado pelos traficantes portugueses para trazer droga em segurança para Portugal por via terrestre. O chamado "go fast" (ir rápido) envolve pelo menos dois veículos. Um primeiro, "limpo" a abrir o caminho, com o objetivo de avisar da eventual presença das autoridades; e um segundo carro, que segue vários quilómetros atrás carregado com a droga.

Com este método e apesar das restrições em vigor durante a pandemia, um grupo de 20 arguidos liderado por um traficante residente em Vila do Conde, traficou, entre novembro de 2019 e janeiro de 2021, centenas de quilos de haxixe, heroína e cocaína do Sul de Espanha e dos Países Baixos. Vão agora ser julgados no Porto.