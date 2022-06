Traficantes tinham 1,2 milhões em notas no carro e na parede

Teixeira Correia Ontem às 23:19 Facebook

Doze membros da rede de tráfico de droga vão começar a ser julgados pelo Tribunal de Beja no próximo dia 20, num processo em que lhes foram apreendidos, em 20 de maio de 2021, mais de um 1,2 milhões de euros em notas e 91,5 quilogramas de canábis, que estavam num automóvel e no interior de uma parede de um armazém, na Aldeia do Ronquenho, em Ferreira do Alentejo.

Na operação em que fez estas apreensões, a Polícia Judiciária (PJ) desmantelou um grupo que operava às ordens de Joaquim F., conhecido por Pópó", morador em São João de Negrilhos, concelho de Aljustrel, e que abastecia de canábis a Grande Lisboa.

Foram ainda detidos de André G., morador na Aldeia do Rouquenho, próximo do referido armazém, e mais dez arguidos, todos de idades entre 27 e 44 anos. Quatro são do Alentejo e os restantes de Sesimbra, Setúbal, Almada e Lisboa. Alguns estão em prisão preventiva e todos vão ser julgados em Beja, sob fortes medidas de segurança.