Traficantes tinham granada e pistola com silenciador

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto desfez uma rede de tráfico de droga que atuava na zona do Grande Porto. Sete indivíduos foram detidos e foram apreendidas milhares de doses de haxixe, cocaína, heroína e anfetaminas. As buscas também permitiram apreender armas, entre elas uma pistola com silenciador e uma granada.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o grupo era liderado por um indivíduo que vive na zona do Bairro do Lagarteiro, no Porto. Os indivíduos são suspeitos de distribuir todo o tipo de droga em vários bairros no Grande Porto.

As buscas domiciliárias que decorreram no Porto, Vila do Conde e Gondomar, permitiram a apreensão de perto de 6 mil doses de haxixe, 680 de heroína, 44 de cocaína, para além de 28 comprimidos de anfetaminas e 114 doses de Liamba. Os investigadores da PSP também confiscaram cerca de 25 mil euros, três carros, três armas de fogo, uma delas equipada com um silenciador e uma granada. Duas máquinas de contar dinheiro também foram encontradas em casa dos suspeitos.

Esta operação da PSP está ligada à apreensão de 14 quilos de haxixe, em agosto do ano passado, junto das portagens da A1, em Vila Nova de Gaia. Na altura, um indivíduo, de 52 anos, foi detido e colocado em prisão preventiva.

Os detidos, com idades entre os 23 e os 50 anos, são hoje interrogados no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

A PSP apreendeu droga, armas e dinheiro Foto: DR