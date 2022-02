Traficantes trocam aviões por navios mas jatos privados também são opção

JN Hoje às 07:22 Facebook

Contentores são o principal esconderijo de droga. Jatos privados são opção.

"Com a pandemia houve um acréscimo do tráfico por via marítima para compensar uma quebra muito acentuada no tráfico por via área", destaca Artur Vaz. E os números dão razão ao diretor da UNCTE.

Em resultado de 30 apreensões, as autoridades policiais detetaram 17,8 toneladas de droga a ser traficada em veleiros, pesqueiros, navios de carga e em lanchas rápidas. Mais de dez toneladas eram haxixe, mesmo que, no ano transato, tenha sido apanhada cerca de metade do valor alcançado em 2020, relativamente a este produto estupefaciente.