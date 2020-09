Traficava droga estando em liberdade condicional

Joaquim Gomes Hoje às 17:31 Facebook

Um homem em liberdade condicional, condenado por tráfico de drogas duras, em Braga, foi detido em flagrante delito pela PSP, tendo ficado agora em prisão preventiva.

O suspeito, de 51 anos, foi detido na quinta-feira à tarde por agentes da Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga, que já andava a vigiar o cadastrado, por suspeitas de tráfico de estupefaciente.

Foi intercetado ao entrar na cidade de Braga e sujeito a uma revista de segurança, tendo-lhe sido apreendida cocaína suficiente para 116 doses, heroína para seis doses, uma viatura e 45 euros.

O detido, que se encontrava em liberdade condicional, foi presente ao juiz de instrução criminal no Palácio da Justiça de Braga, tendo ficado em prisão preventiva. Ficará primeiro em quarentena, no Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa, em Paços de Ferreira, podendo, depois, ser transferido para a Cadeia de Braga.