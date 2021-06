Tráfico de droga: cabecilha paga cinco mil euros e é libertada

Alexandre Panda, António Soares, Marisa Rodrigues e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:02 Facebook

Megaoperação da PJ com centenas de buscas visava também líder do gangue de Valbom, que é procurado. Apreensão de 840 quilos na origem da ação.

Foi libertada após prestar caução de cinco mil euros uma mulher que era apontada como uma das cabecilhas de uma rede de tráfico de drogas visada nos últimos dias por uma megaoperação da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária (PJ) e que operava a partir do Porto, movimentando centenas de quilos de haxixe. Alvo na mesma ação, que compreendeu mais de 50 buscas, era também Hélder Bianchi, líder do gangue de Valbom, (ler caixa) que as autoridades ainda procuram, juntamente com outros suspeitos.

Na origem desta operação está a apreensão pela PJ do Norte, em julho do ano passado, de 840 quilos de haxixe, no Algarve, que seriam destinados a esta rede, descrita na ocasião pela Judiciária como um "grupo criminoso altamente audaz e organizado da região Norte, com ramificações em vários pontos do país".