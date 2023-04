Tráfico de droga: Leixões vigiado por 300 câmaras

SEF, Autoridade Tributária, Polícia Marítima, PJ, GNR e SIS com responsabilidades na segurança.

No ano passado, cerca de 700 mil contentores passaram pelos 52 hectares do parque do Porto de Leixões, em Matosinhos. Todos os dias circulam ali 150 camiões e trabalham mais de 200 funcionários. Há dez mil pessoas com acesso autorizado. Números demasiado grandes para um controlo rigoroso e completamente eficaz. Estimativas apontam para que, em todos os portos do Mundo, menos de 10% dos contentores sejam examinados.

Mesmo assim, o diretor das Operações Portuárias e de Segurança da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo assevera que "o Porto de Leixões é seguro". "Há uma cultura de grande proximidade entre todas as entidades ligadas à segurança. Um dos primeiros ativos de segurança do porto é precisamente o relacionamento entre estas entidades", diz o comandante Rui Cunha.