Tráfico na Pasteleira. Rui Moreira acusa PSP de "tentativa de cosmética"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, reage com indignação à carta que lhe enviou a PSP - e que foi noticiada esta sexta-feira pelo JN - a pedir a abertura de ruas, mais iluminação pública e o corte de arbustos no Bairro Pasteleira Nova, centro nevrálgico do tráfico de estupefacientes no Porto. O autarca considera que a carta que recebeu constitui uma "tentativa de cosmética" da parte da Polícia.

Segundo sustenta o presidente da Câmara, as medidas sugeridas para aumentar a eficácia das ações policiais no combate ao tráfico constavam do seu programa eleitoral de 2013 e já foram implementadas ou estão a ser estudadas. Rui Moreira defende ainda que a solução para o tráfico e consumo de droga naquele local da cidade não passará pela demolição da Pasteleira Nova.

Um dia depois de ter sido confrontado com as reivindicações da PSP, o edil portuense recorda ao JN que foi ele quem mandou construir, em 2014, a Rua Dr. Albino Aroso, artéria junto ao mais problemático dos bairros da cidade e onde está instalada uma sala de consumo assistido. "Também demolimos a antiga fábrica do sabão, que era usada por muitos consumidores", realça.