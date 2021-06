Tragédia em Aveiro: "Ela deu um grito muito forte e ficou em silêncio"

Salomé Filipe com João Paulo Costa Hoje às 07:15 Facebook

Homem terá asfixiado a mulher e enforcou-se, no Bairro de Santiago, em Aveiro. A vizinhança garante que o casal tinha muitas discussões.

As discussões eram frequentes e testemunhadas, muitas vezes, pela vizinhança. Mas nunca ninguém pensou que a relação de Filipe Vinagre, de 44 anos, e de Carla Pereira, de 39, terminasse em tragédia. Na segunda-feira à tarde, após mais um conflito, o homem terá assassinado a mulher, enforcando-se de seguida com uma corda, numa garagem do Bairro de Santiago, em Aveiro, onde viviam. Os dois cadáveres foram descobertos por um vizinho, cerca das 17 horas.