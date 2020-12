Transferências suspeitas bloqueadas pela PJ triplicam este ano

Alexandre Panda Hoje às 08:45 Facebook

Três vezes mais dinheiro bloqueado só nos primeiros quatro meses do ano do que em todo 2019. Detetados sinais de branqueamento.

Nos primeiros quatro meses deste ano, a Polícia Judiciária (PJ) mandou suspender 243 milhões de euros em transferências bancárias suspeitas de terem crimes na origem. O montante é três vezes superior ao total do ano passado, em que a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ detetou movimentações financeiras relacionadas com branqueamento de capital ou financiamento de terrorismo no valor de 73,3 milhões de euros.