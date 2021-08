Treinador detido por abusar de atletas femininas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 07:51 Facebook

Toques indevidos em partes íntimas do corpo e conversas de teor sexual investigados durante dois anos na Madeira. Vítimas têm entre 14 e 16 anos.

Um treinador de uma equipa desportiva feminina do Funchal, na Madeira, é suspeito de ter abusado sexualmente de várias atletas, ao longo dos últimos dois anos. As vítimas têm entre 14 e 16 anos, enquanto o alegado abusador é um homem de 51 anos e sem antecedentes por crimes sexuais. Foi detido anteontem e será hoje interrogado no Tribunal do Funchal.

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, refere que o treinador terá aproveitado "uma relação de confiança e proximidade, no âmbito da prática desportiva", para cometer os abusos de que está indiciado. O JN apurou, entretanto, que os abusos passavam por toques indevidos nas partes íntimas das raparigas durante os treinos e, sobretudo, por conversas de teor sexual com as vítimas. Estas conversas aconteciam, quase sempre, durante as boleias que o detido oferecia às atletas.