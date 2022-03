Técnicas e formador do Centro de Emprego acusados de abuso de poder

O Ministério Público acaba de deduzir acusação por crime de abuso de ​​​​​​​poder contra duas técnicas superiores do Centro de Emprego e Formação Profissional de Bragança e contra um formador contratado por este, que era simultaneamente sócio-gerente de uma empresa de manutenção, comércio e reparação de veículos automóveis.

Segundo a acusação, anunciada esta segunda-feira pela Procuradoria-Geral Regional do Porto, os arguidos conseguiram que fossem aprovados e adjudicados à oficina do formador cinco contratos de ajuste direto no valor total de 36 085 euros.

A acusação refere que, entre outubro de 2017 e abril de 2018, no Centro de Emprego e Formação Profissional de Bragança, os arguidos, agindo conjuntamente entre si, deram execução a um plano que visou adjudicar à empresa gerida pelo formador, uma oficina de reparação de automóveis, vários serviços e bens que este indicava como necessários para a disciplina que lecionava.

O arguido indicava os bens e serviços a contratar, especificando características precisas dos bens a adquirir, como forma de afastar a possibilidade de outras propostas serem apresentadas. Eram ainda ensaiadas "propostas fictícias" para instruir procedimentos de contratação pública.