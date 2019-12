Três anos e meio de prisão para um dos fugitivos do TIC do Porto

Salomão Rodrigues Hoje às 16:59 Facebook

Emanuel Brito Santos, um dos três arguidos que, em outubro de 2018, fugiram do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, foi condenado, pelo tribunal da Feira, a três anos e meio de prisão por um crime de furto qualificado.

O indivíduo respondia em julgamento pelo furto de várias joias, ocorrido em 2015, numa habitação da Feira. Emanuel Brito, que já se encontra preso no âmbito de outro processo, foi sentenciado a pena de prisão efetiva de três anos e meio e pagamento de uma indemnização de 6600 euros.

De acordo com a acusação, o arguido entrou por uma das janelas e, já no interior, apoderou-se de vários artigos em ouro, como cordões, alfinetes, medalhas e relógios, no valor global de 15 mil euros.

O principal indício apontado pelo Ministério Público para culpar Emanuel Brito Santos, que negou em tribunal a autoria do furto, prendeu-se com o facto de terem sido encontradas impressões digitais suas.

"É tudo mentira, se tivesse sido eu tinha admitido", afirmou Emanuel Brito Santos quando confrontado com o teor da acusação.

"É impossível", adiantou, ainda, ao ser questionado sobre a presença das suas impressões digitais no interior da habitação.