Três caçadores detidos por utilização de chamariz

A GNR de Mirandela, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Mirandela, deteve, no domingo, três homens, com idades compreendidas entre os 57 e 66 anos, "pelo crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, na localidade de Cabanelas, concelho de Mirandela", avança o comando territorial de Bragança daquela força de segurança.

Numa ação de fiscalização, os militares "detetaram três homens a caçar tordos, através de meios não permitidos, nomeadamente o chamariz, o que culminou na sua detenção", adianta o comunicado.

Na sequência da ação ainda foram apreendidas três caçadeiras, um aparelho radiofónico utilizado para o chamariz e 35 cartuchos.

Os detidos foram presentes ao tribunal judicial de Mirandela, esta segunda-feira, tendo-lhe sido proposta a suspensão provisória do processo, mediante o pagamento de 250 euros, a cada um dos detidos, a favor de uma instituição de solidariedade social ou 60 horas de trabalho comunitário.

Os três homens aceitaram esse acordo, decorrendo agora o prazo para indicarem qual das duas opções será a escolhida.