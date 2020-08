Três detidos, 1215 identificados e três carros apreendidos em corridas ilegais

JN Hoje às 18:26 Facebook

Mais de 1200 pessoas foram identificadas, este sábado de madrugada, numa megaoperação da GNR contra corridas ilegais em Vale de Cambra. Três homens, de 22, 25 e 30 anos, foram detidos por condução perigosas e três veículos foram apreendidos por "apresentarem transformações e alterações não averbadas no Documento Único Automóvel".

A operação do Destacamento Territorial de Oliveira de Azeméis da GNR contou com a participação de 99 militares de várias valências e visou dar resposta a denúncias de corridas ilegais na zona industrial de Lordelo, Coral e Vale de Cambra. Mais de duas mil pessoas foram detetadas no local e 1215 foram identificados "por infração às normas da situação de contingência e alerta, no âmbito da pandemia da covid-19, nomeadamente a proibição de aglomeração de pessoas em número superior a 20", explica aquela força de segurança.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Vale de Cambra.