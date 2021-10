Apanhados a furtar metais na antiga central de camionagem de Caminha

O Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo anunciou, esta quinta-feira, a detenção em flagrante delito de três homens, a furtar metais na antiga central de camionagem de Caminha.

Os detidos, com idades compreendidas entre 43 e 54 anos, foram surpreendidos quando cortavam e extraiam caixilharia de alumínio do edifício que se encontra devoluto, disse fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda detetaram um ruído suspeito proveniente de instalações antigas na localidade de Caminha. No seguimento da abordagem ao edifício, os militares detetaram três homens a cortar uma caixilharia de alumínio, arrastando-a para o exterior, tendo detido os suspeitos em flagrante por furto de metais não preciosos", informou.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caminha.