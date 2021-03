Três detidos e 25 pessoas multadas numa festa em Esposende

JN/Agências Hoje às 17:14 Facebook

A GNR pôs fim, no sábado à noite, a uma festa que decorria numa residência em Esposende, no distrito de Braga, tendo autuado 25 pessoas e detido três por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção de covid-19.

Os três detidos, homens com idades entre os 20 e 30 anos, vão ser presentes na segunda-feira ao Tribunal de Esposende, disse à Lusa fonte da GNR.

As restantes 25 pessoas, com a mesma média de idades, foram autuadas pela violação de dever de recolhimento obrigatório e proibição de circulação entre concelhos, sublinhou.

A festa decorria numa habitação arrendada em Ofir, no concelho de Esposende, frisou a mesma fonte, que indicou que o alerta partiu de uma denúncia anónima.

Chegados ao local, os militares aperceberam-se que decorria uma festa pela aglomeração de pessoas, pela entrada e saída constante de carros da habitação e pelo volume da música, ressalvou.