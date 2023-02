Três detidos e duas lanchas "voadoras" apreendidas no Algarve

Marisa Rodrigues Hoje às 12:15 Facebook

A Marinha Portuguesa, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea Portuguesa realizaram esta madrugada uma operação conjunta em águas internacionais, ao largo da costa Sul de Portugal Continental. Três homens foram detidos por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes e foram apreendidas duas embarcações de alta velocidade e nove fardos de haxixe, com um peso total de cerca de 315 quilos.

Uma monitorização aérea efetuada por uma aeronave da Força Aérea localizou sete embarcações de alta velocidade suspeitas de transporte ilícito de estupefacientes por via marítima. De imediato foi desencadeada uma operação conjunta, articulada entre o Comando Regional da Policia Marítima do Sul e a Marinha, sendo ativadas para o local embarcações da Marinha e da Polícia Marítima.

Foi iniciada uma perseguição e tentativa de abordagem às embarcações suspeitas, com o apoio do meio aéreo, tendo sido possível intercetar duas embarcações de alta velocidade, com dezenas de bidões de combustível a bordo, que foram prontamente apreendidas.

Após a abordagem, foram detidos três homens, com idades compreendidas entre os 40 e os 60 anos, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes.

No decorrer desta ação foram ainda recolhidos da água nove fardos de estupefacientes, com um total de cerca de 315 quilos de haxixe, que serão posteriormente entregues à Polícia Judiciária. As embarcações apreendidas foram conduzidas para terra, com o apoio de uma lancha de fiscalização rápida da Marinha e de uma embarcação da Polícia Marítima.

Desde 27 de janeiro foram já apreendidas 9 embarcações de alta velocidade, cerca de 470 fardos correspondentes a mais de de 16 toneladas de haxixe e tendo sido detidas 19 pessoas.