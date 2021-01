Três detidos em Gaia por jogo ilegal e violação do confinamento

JN/Agências Hoje às 14:03 Facebook

A PSP deteve três homens que jogavam cartas a dinheiro num estabelecimento de restauração de Vila Nova de Gaia, a funcionar em violação das regras de confinamento associadas à ​​​​​​​covid-19, indicou esta sexta-feira fonte policial.

Os factos ocorreram na tarde de quinta-feira, na Rua Visconde das Devesas, em Vila Nova de Gaia, e os três detidos, todos residentes naquele concelho do distrito do Porto, têm idades entre 36, 51 e 59 anos de idade.

De acordo com informações do Comando Metropolitano do Porto da PSP, durante a operação foram ainda intercetadas e identificadas cinco outras pessoas em incumprimento das medidas e normativos de proteção e segurança no contexto da presente situação epidemiológica".

A polícia disse ter elaborado 12 autos de notícia por contraordenação relacionada com o desrespeito do dever de recolhimento domiciliário, inobservância do dever de encerramento do estabelecimento comercial e incumprimento do uso de máscara ou viseira de proteção.

