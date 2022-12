Três detidos por morte de português encontrado em poço na Galiza

A Guardia Civil espanhola deteve, esta terça-feira, dois homens e uma mulher suspeitos do envolvimento na morte de um cidadão português, natural de Viana do Castelo, cujo corpo foi encontrado sem vida num poço, em 2021, em Porrinho, na província de Pontevedra, Galiza.

Segundo avança a imprensa regional espanhola, as três pessoas são moradoras em Vigo e já eram monitorizadas pelas autoridades há alguns meses, desde que a investigação começou.

Quando o corpo do português foi descoberto, a polícia chegou a pedir a colaboração da comunidade para identificar a vítima, encontrada a 21 de fevereiro de 2021, através de uma de um retrato-robô do rosto obtido a partir das estruturas ósseas faciais. Tal viria a acontecer em abril deste ano, após a divulgação das imagens pela imprensa portuguesa e espanhola, tendo a mãe da vítima entrado em contacto com as autoridades após o reconhecimento das feições do filho.

A vítima, Carlos Alberto Videira do Orfão, tinha 37 anos, era natural de Viana do Castelo e morava em Porrinho na altura do desaparecimento. Uma antiga fratura num osso da mão terá ajudado a confirmar a identidade, além do ADN da vítima ser coincidente com o da mãe em "quase em 100%".

O corpo do homem, recorde-se, foi encontrado bastante deteriorado e, junto ao corpo, que apresentava sinais de violência, foram também encontradas as chaves de uma viatura antiga da marca Renault e uma chave convencional, bem como moedas cunhadas em Portugal.

Os peritos concluíram que a morte ocorreu entre 2017 e 2020, e que o corpo pertencia a um homem entre 30 e 40 anos, com aproximadamente 1,75 metros de altura e tez forte.

O crime, segundo as autoridades, estará relacionado com dívidas que a vítima aparentemente possuía ligadas ao negócio ao ramo de venda de automóveis.