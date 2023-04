Três detidos por segurança ilegal em bar do Porto 15 dias após troca de tiros

AP Hoje às 15:32 Facebook

A PSP deteve, na madrugada deste sábado, três pessoas suspeitas do crime de segurança ilegal durante uma aparatosa operação num bar do centro do Porto, onde, há cerca de 15 dias, dois grupos protagonizaram um tiroteio à porta do estabelecimento.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, entre os três detidos está o proprietário do bar, situado na Rua da Alegria. Os dois outros são indivíduos suspeitos de trabalhar como seguranças, sem estarem licenciados ou ligados a uma empresa da área.

Há cerca de 15 dias, à porta do mesmo bar, um desentendimento entre dois grupos acabou com o disparo de pelo menos dois tiros, com um homem, de 31 anos, a ser atingido numa perna e no pescoço.

A vítima foi transportada para o Hospital de S. João, onde teve de ser internada, apesar de não correr perigo de vida. Já teve, entretanto alta.

Na operação desta madrugada, que envolveu o SEF e a ASAE, foram apreendidas várias botijas de óxido nitroso e identificados dois homens que vendiam esse produto, apelidado de "droga do riso".