Três detidos por suspeita de tráfico de droga em Beja

Dois homens e uma mulher foram detidos pela PSP ao final da tarde de terça-feira no Itinerário Principal (IP) 8, na travessia da vila de Beringel, concelho de Beja, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 24 e os 51 anos, sendo um homem e uma mulher de Beja. O líder do grupo, residente em Lisboa, ficou em prisão preventiva, enquanto o casal ficou sujeito a apresentações periódicas bissemanais no posto policial da área de residência, no caso a Esquerda da PSP de Beja.

Depois de uma busca aos veículos de passageiros foram encontradas 259 doses de heroína, oito doses de cocaína, uma dose de haxixe, 370 euros em notas, sete telemóveis e uma balança de precisão.

O processo de investigação durava há vários meses, tendo os agentes da ECIC, com o apoio de outras valências, montado uma operação de forma a não permitir qualquer tipo de fuga ou de reação por parte dos arguidos.

Uma testemunha residente em Beringel descreveu ao JN a ação da PSP: "foi um aparato como nunca tinha visto, eram polícias fardados e à paisana. Quando os dois carros atravessavam Beringel, os agentes policiais apareceram e pararam-nos. Tiraram as pessoas de dentro e revistaram os carros e levaram diversas coisas, nomeadamente droga e dinheiro", justificou.

Segundo apurou o JN, o indivíduo a quem foi aplicada a medida de coação mais gravosa reside num bairro na periferia de Lisboa.