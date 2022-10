Três detidos por suspeitas de fraude fiscal e burla no distrito do Porto

JN/Agências Hoje às 13:51 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três pessoas suspeitas de fraude fiscal, burla qualificada e branqueamento, depois da realização de 23 buscas domiciliárias e não domiciliárias na Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Porto.

Em comunicado, a PJ adiantou que dois dos três detidos são considerados os "líderes desta organização criminosa", estando um destes em liberdade condicional do cumprimento de pena por crimes de idêntica natureza.

"O processo criminoso em investigação teve início com a investigação da receção em contas bancárias controladas por esta organização de transferências de particulares e/ou empresas com origem em contas bancárias sediadas no estrangeiro, correspondendo as mesmas a supostas aquisições de bens ou serviços, alguns deles relativos a aplicações financeiras, que se veio a demonstrar serem fraudulentos", explicou.

Posteriormente, acrescentou, a organização estabelecia todo um circuito bancário cuja única finalidade consistia em servir de veículo para as transferências de montantes ou vantagens provenientes da prática de ilícitos criminais e sua posterior apropriação.

Eram igualmente utilizadas plataformas de apostas online e a aquisição de ativos digitais, os quais eram posteriormente vendidos, recebendo novamente os fundos já em moeda fiduciária, vincou esta força policial.

A PJ referiu que alguns dos 15 arguidos fariam da prática criminosa modo de vida, enquanto outros associavam a uma atividade profissional legítima essa mesma prática.

"Encontram-se em investigação, até à data, 15 inquéritos correspondendo a fluxos financeiros superiores a dois milhões de euros", sustentou.

Nesta operação, com a presença de um magistrado judicial, estiveram envolvidos dezenas de investigadores e peritos de várias estruturas da PJ.

No decurso da operação policial foi apreendida documentação diversa, viaturas e material informático.