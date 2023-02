Três detidos por tentativa de homicídio em rixa à porta de bar em Paredes

JN Hoje às 10:28 Facebook

Três homens, com idades entre os 17 e os 29 anos, foram detidos esta sexta-feira, no Porto, por suspeita de tentativa de homicídio de dois jovens de 20 anos. O crime ocorreu na madrugada de 13 de agosto do ano passado nas imediações de um bar em Gandra, Paredes.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, após uma altercação, os suspeitos agrediram os jovens de modo extremamente violento. As vítimas sofreram graves lesões na cabeça e no corpo, por agressões físicas que os arguidos lhes terão infligido, mesmo quando se encontravam já inanimadas no chão.

As detenções dos três suspeitos ocorreram na sequência de buscas domiciliárias no Bairro da Pasteleira Nova, Porto, tendo dois dos arguidos sido detidos em flagrante delito por detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

Os detidos, com 29, 26 e 17 anos, vão ser apresentados junto da autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

A PJ acrescenta que os dois detidos mais velhos possuem antecedentes criminais pela prática dos crimes de detenção de arma proibida, roubo e condução sem habilitação legal.