Três detidos por tráfico de heroína e cocaína em Mirandela e Valpaços

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Torre de Moncorvo deteve, na terça-feira, três homens, com idades entre os 16 e os 52 anos, por tráfico de estupefacientes, em Mirandela e Valpaços.

Em comunicado, o Comando Territorial do distrito de Bragança adianta que as detenções foram o resultado de uma investigação "iniciada há cerca de um ano". Os indivíduos foram intercetados durante uma fiscalização rodoviária, a que se seguiu uma busca domiciliária e uma busca em veículo, no concelho de Mirandela, e outra em veículo no concelho de Valpaços.

Das diligências policiais resultou a apreensão de 568 doses de heroína, 224 doses de cocaína, 14 doses de haxixe, uma caixa com 25 munições de calibre 6,35 mm, dois veículos e cerca de oito mil euros em numerário, entre outro material.

Os três detidos serão presentes, esta quinta-feira, no Tribunal Judicial de Torre de Moncorvo.

A ação policial contou com o Posto Territorial de Torre de Moncorvo, o Posto Territorial de Chaves, o Posto Territorial de Valpaços, do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Bragança, uma equipa cinotécnica do Comando Territorial de Bragança e a PSP de Mirandela.