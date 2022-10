Três dezenas de bombeiros condenados por falsificação de certificados

Cerca de 30 dos 52 bombeiros acusados de falsificação de certificados de documentos - certificados de habilitações do 12.º ano - foram condenados, esta sexta-feira, em penas de prisão suspensas, entre dois e três anos, ou de multa, entre 1400 e 2400 euros. Oito dos arguidos também tinham sido acusados de associação criminosa, mas foram absolvidos deste crime.

Em duas dezenas de casos, entre os quais se destaca o do comandante dos Bombeiros de Camarate (concelho de Loures), Luís Martins, não se provou que tenham comprado certificados de habilitações falsos.

Os arguidos condenados em penas de prisão de dois e três anos, mas suspensas na sua execução, foram os três líderes do esquema, bombeiros da corporação de Camarate que falsificavam os documentos.

Cinco bombeiros que eram uma espécie de intermediários, porque recebiam pedidos de certificados, da parte dos interessados, e encomendavam-nos aos três referidos líderes, foram condenados em penas de multa.

Por fim, o tribunal deu como provado que cerca de 20 bombeiros, de corporações de diferentes pontos do país, compraram certificados de habilitação e condenou-os, também, em penas de multa.

No final do julgamento, a juíza-presidente fez saber que, na determinação da medida das penas, tinha servido de agravante o facto de o crime ter sido praticado por bombeiros, "cuja profissão é digna", embora tenha reconhecido que esta "nem sempre é exercida com as melhores condições no nosso país".

Durante o julgamento, os mentores deste esquema justificaram os factos com a necessidade de fazerem face às dificuldades financeiras por que passavam, por terem salários em atraso na corporação, em 2014. "Não tinha dinheiro nem sequer para a sopa dos meus três filhos", declarou o número um do esquema e agora ex-bombeiro, Pedro Silva, que foi condenado a três anos de pena suspensa.

Na altura, confessou ainda Pedro Silva, pesquisou na Internet um certificado para concorrer a novo emprego, desenhou um carimbo à mão e foi a uma loja para imprimir. Disse que vendeu certificados a dez colegas da corporação, a 50 euros cada.

Depois, Pedro Silva foi para Angola e deixou o carimbo a Nuno Paredes. E este e Zélia Oliveira prosseguiram com a venda. Nuno foi condenado a três anos de pena suspensa e Zélia a dois anos.

Este casal de bombeiros também invocou dificuldades salariais. Nuno explicou que "recebia 120 euros no início do mês e o resto era ao longo do mês". "Assim, vi neste negócio uma forma de pagar as contas da água, luz, renda", disse.

Zélia, por seu lado, afirmou que "tinha rendas em atraso". "Aderi a este negócio para garantir comida na mesa", declarou a bombeira.

Outros arguidos que serviam de intermediários no esquema - compravam a Nuno Paredes os certificados e vendiam-nos por preços mais elevados - foram condenados a penas de multa. A juiz presidente deu-lhes conta de que as penas de multa podem ser substituídas por trabalho a favor da comunidade, se os arguidos o requererem.