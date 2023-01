Três em quatro compras do Tribunal de Contas feitas por ajuste direto

Três em cada quatro compras do Tribunal de Contas (TC) foram concretizadas com recurso ao procedimento do ajuste direto. Os contratos de aquisição de bens e serviços de 2008 a 2022 que constam do portal BASE mostram que o recurso à modalidade do ajuste direto ocorreu em 74% das vezes. Há, contudo, mais procedimentos abertos à concorrência desde que o juiz conselheiro José Tavares assumiu a presidência do TC, há dois anos. Ou, como justifica o TC, desde que a lei foi alterada em 2017 para limitar o montante máximo dos ajustes.

Em várias intervenções e atos, o TC tem procurado sensibilizar os gestores públicos para as vantagens dos procedimentos abertos à concorrência no momento de adquirir um bem ou serviço. No entanto, o TC também recorre a esta modalidade. No período anterior ao mandato de José Tavares, que é presidente do TC desde 7 de outubro de 2020, foram realizados 381 contratos, dos quais 302 (79%) sem concurso. No mandato de José Tavares há menor apetência para o ajuste direto: dos 73 contratos realizados, 34 foram sem concorrência (47%). Assim, somando todos os mandatos desde 2008, houve 454 contratos, dos quais 336 foram ajustes diretos (74%).

Mudança legal influenciou