Três espanhóis detidos por violência doméstica em Bragança

A PSP anunciou esta quarta-feira a detenção de três cidadãos de nacionalidade espanhola, dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 43 anos, em Bragança, por suspeita de violência doméstica.

Segundo aquela polícia, suspeita-se que os detidos agissem de forma concertada, coagindo e restringido a liberdade de ação e movimentação da vítima que com eles residia, uma mulher, mãe de um bebé recém-nascido, colocando-a desta forma numa situação de especial vulnerabilidade.

"Atento à gravidade da situação e por haver suspeita de ameaça com armas, de imediato esta polícia em absoluta coordenação com a autoridade judiciária competente, desenvolveu as diligência de investigação que culminaram no cumprimento de mandados de busca", refere a PSP em comunicado.

Durante a operação os agentes apreenderam cinco pés de plantas de canábis e 0,55 gramas de sementes dessa planta; 30,30 gramas do mesmo produto pronto para consumo; diverso material relacionado com o cultivo e produção das plantas como fertilizantes, estufa e componentes relacionados, uma arma branca e uma pistola de alarme.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada dois tipos de medida de coação, nomeadamente um deles fica a aguardar julgamento em prisão preventiva, e os outros dois ficam sujeitos a apresentações semanais na Esquadra da área de residência e proibição de contacto com a vítima por qualquer meio monitorizados por meios de vigilância eletrónica.