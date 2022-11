Três ex-autarcas arguidos por fogo que matou 11 pessoas em coletividade

O incêndio que matou 11 pessoas, durante um torneio de sueca, em janeiro de 2018, numa associação em Vila Nova da Rainha, em Tondela, é objeto de um novo inquérito criminal, em que foram já constituídos como arguidos três ex-autarcas e um diretor de departamento municipal. O processo original já está em julgamento, com um único arguido, o então presidente da associação onde morreram as 11 pessoas, por crimes de homicídio por negligência e de ofensa à integridade física., também por negligência.

Entre os novos arguidos estão José António Jesus, que, a semana passada, renunciou ao mandato de presidente da Câmara de Tondela, após a condenação pelo Tribunal da Relação de Coimbra, no caso dos pagamentos por parte do município de deslocações em carros próprios quando este tinha sido usado veículos da autarquia.

Na nova investigação, foram ainda constituídos arguidos Pedro Adão, anterior vice-presidente do Município, também condenado pela Relação de Coimbra por prevaricação; Miguel Torres, ex-vereador com o pelouro da proteção civil; e Manuel Andrade, diretor do departamento de urbanismo da Câmara. Os quatro arguidos já foram ouvidos pela Polícia Judiciária em fase de inquérito.