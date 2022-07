Três feridos em tiroteio num bar no Porto

A.P. e T.R.A. Hoje às 09:33 Facebook

Três homens ficaram feridos esta madrugada num tiroteio num bar no centro do Porto. Os baleados foram hospitalizados mas estarão todos fora de perigo.

O caso ocorreu pelas 4 horas desta madrugada de quinta-feira. Dois homens encapuzados e armados entraram num bar na rua da Torrinha, no centro do Porto. Efetuaram vários disparos que atingiram três homens que estavam no interior, e depois puseram-se em fuga.

Dois dos feridos foram levados num carro particular e deixados no Hospital de Santo António. O terceiro ferido foi transportado por uma ambulância.

Ao que o JN apurou, dois dos feridos - um com um ferimento na nádega e outro no braço - já tiveram alta. O terceiro ferido, alvejado no peito e numa perna, teve de ser operado e encontra-se internado.

Este terceiro ferido é Hélder Correia, irmão de Natalino Correia, que foi baleado há pouco tempo em Santa Maria da Feira, e de Ilídio Correia, morto a tiro pelo grupo da Ribeira liderado por Bruno Pidá, no âmbito do caso Noite Branca.

A PSP esteve no local, mas por se tratar de um crime com armas de fogo a investigação do caso ficou a cargo da Polícia Judiciária.